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«طالبان»: استكمال الإجراءات التي تمكن الفتيات من استئناف تعليمهن

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«طالبان»: استكمال الإجراءات التي تمكن الفتيات من استئناف تعليمهن «طالبان»: استكمال الإجراءات التي تمكن الفتيات من استئناف تعليمهن

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أعلن نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان، والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، أن الحركة تعمل على استكمال الإجراءات حتى تتمكن الفتيات من استئناف تعليمهن، وذلك بعدما تم منع طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية من الذهاب إلى مدارسهن.

وقال مجاهد إن حركة طالبان تستخدم جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، مضيفا أن الرحلات التجارية إلى كابول ستستأنف بمجرد إصلاح نظام الرادار الرئيسي في المطار.

وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان ليس له وجود مادي في أي جزء من البلاد، في حين قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين قد يكونون أفغانا قد تبنوا أيديولوجية «داعش»، وهي ظاهرة لا يدعمها الناس، مشيرا إلى أن طالبان ستوقف الهجمات الجبانة للتنظيم.

المصرى اليوم

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