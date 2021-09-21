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تفاضل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بين اعارة أو وضع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، على قائمة الإنتظار تمهيدا للإستغناء عنه.

ويأتي ذلك بعدما اصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارا بقبول الطعن المقدم من الزمالك في احقية اللاعب بالحصول على 1.3 ميون دولار.

وقال مصدر بالزمالك لـ«المصري اليوم» ان اللجنة تعاقدت مع اللاعب من اجل انهاء ازمته والتنازل عن شكواه ضد «فيفا».

وأشار إلى ان المسئوولين بالنادي سيتأكدوا ما اذا كان قرار المحكمة الرياضية الدولية يرجع لتنازل اللاعب عن الشكوى ام بقبول الطعن الذي قدمه الابيض خلال فترة سابقة.

يُذكر أن الزمالك قد تعاقد مع الظهير الأيمن التونس]، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر.