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السوبر المصري.. الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر الآن الثلاثاء 21 - 9 - 2021 بدون تقطيع

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السوبر المصري.. الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر الآن الثلاثاء 21 - 9 - 2021 بدون تقطيع السوبر المصري.. الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر الآن الثلاثاء 21 - 9 - 2021 بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن على المصري اليوم، حيث نقدم تغطية حية لحظة بلحظة بدون تقطيع للمباراة الأهم في الشارع الرياضي المصري، حيث ينتظر عشاق الأهلي التتويج بهذه البطولة تعويضا عن ضياع بطولة الدوري المصري الذي فاز به للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري، يقام على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية الثلاثاء 21- 9 -2021 عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة – والتاسعة بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا

وستنقل شاشة قناة اون تايم سبورت لقاء السوبر المصري اليوم في تغطية حية ومباشرة مع وجود استدية تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية وتعليق محمد الكوالني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري. وخاض الفريق مباراة ودية الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

المصرى اليوم

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