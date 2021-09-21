376 مبادرة وفعالية وطنية تضيء احتفالات "تقني مكة" لليوم الوطني

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ارتفاع مقاعد التدريب المجانية إلى 27 ألف في مبادرة العطاء التدريبي

دشّن فيصل بن عقيل كدسه، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، فعاليات ومبادرات اليوم الوطني بمنشآت التدريب التقني بمحافظات المنطقة وتعاون العديد من القطاعات الحكومية معاهد التدريب الأهلي الخاصة والتي تم إطلاقها من مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

ويأتي هذا التدشين تجسيداً لقيمة الوطن في نفوس أبنائه، واعتزازاً بذكرى مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه، وإخلاصاً لهذا الوطن المعطاء الذي سطّر مجداً تليداً في صفحات مشرقة تحمل الحب للشعب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والتمسك بقيمنا الوطنية الراسخة.

وشمل الاحتفاء إطلاق 376 مبادرة وفعالية تنوعت ما بين الاحتفالات الافتراضية بحضور المتدربين والمتدربات، وبرامج الدورات القصيرة، والمسابقات الثقافية والتقنية، والندوات الوطنية، وبرامج صيانة منازل المحتاجين، والدورات المجانية، بالإضافة إلى المشاركة مع الدوائر الحكومية وحملات التبرع بالدم لجنودنا البواسل وغيرها من الفعاليات البيئية ومعالجة التشوه البصري والأفلام الوثائقية.

وقال "كدسه" إن هذه الفعاليات ما هي إلا تعبير صادق عن فخرنا بقيادتنا الرشيدة واعتزازنا بوطننا الغالي الذي أضحى نموذجاً عالمياً في تقديم رسالته للعالم، مشيراً إلى أن اللجان التنظيمية لهذه الفعاليات والمبادرات قد وضعت خططها مسبقاً لإقامة هذه الفعاليات التي تشهد مشاركة المواطنين وكذلك منسوبي المنشآت التدريبية بما يرسخ من قيمة هذا اليوم المجيد، ويعزز هويتنا الوطنية، وفخرنا بمنجزات الوطن.

وقدّم شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذه الفعاليات من كل القطاعات والتي تعكس التعاون والتنسيق والانسجام في تنفيذ هذه المبادرات التي تعبر عن الحب والامتنان لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.

كما شهدت الفعاليات ارتفاعاً في عدد المقاعد التدريبية المجانية في مبادرة العطاء التدريبي التي تم تدشينها أمس بتقديم 15 ألف مقعد تدريبي مجاني لترتفع عدد المقاعد التدريبية إلى 27 ألف مقعد تدريبي مجاني لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الدورات التطويرية (الحضورية وعن بعد) التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.