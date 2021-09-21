أخبار عاجلة

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
الإسماعيلية تختتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحفل ساهر في حديقة الشيخ زايد -
البابا تواضروس يترأس مراسم صلوات جنازة مطران أسوان المتوفي بكورونا (صور) -
سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم -
مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الاتصالات" تطلق "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية

Print
"هيئة الاتصالات" تطلق "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية "هيئة الاتصالات" تطلق "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية
شريطة استيفاء متطلبات إحدى الفئات الأساسية خلال مدة لا تتجاوز السنة

‬ أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق مسار "الفئة التأهيلية" لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، لتمكين وتأهيل المنشآت الراغبة بتقديم خدماتها في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة أن مسار الفئة التأهيلية يتيح للجهات المتقدمة، التسجيل وبدء تقديم الخدمات وفقاً للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، شريطة العمل على استيفاء متطلبات إحدى الفئات الثلاث الأساسية خلال مدة لا تتجاوز السنة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة على الانضمام لهذا المسار.

وذكرت الهيئة أن الفئة التأهيلية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم خدمات الحوسبة السحابية لجميع منشآت القطاع الخاص وللأفراد، ما عدا القطاع المالي والجهات الحكومية في المملكة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار في قطاع خدمات الحوسبة السحابية في المملكة.

ودعت الهيئة المنشآت المحلية والدولية المهتمة في سوق الخدمات السحابية بالمملكة إلى زيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على شروط الانضمام إلى مسار "الفئة التأهيلية" والتسجيل فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

وسط اعتراضات.. كوريا الجنوبية تدرس حظر أكل لحوم الكلاب

وسط اعتراضات.. كوريا الجنوبية تدرس حظر أكل لحوم الكلاب

"أبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"

"أبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"