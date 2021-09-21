حلبية: لن نرضخ لطلبات جريندو

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أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب محمد عبداللطيف «جريندو» جناح الفريق الأول لكرة القدم، بسبب عدم انتظامه في تدريبات الفريق حتى الآن استعدادًا للموسم الجديد.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» :«ستكون هناك عققوبات في انتظار محمد جريندو، وفقًا للائحة بسبب عدم انتظامه في تدريباتت الفريق منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد»، مؤكدًا :«اللاعب الذي سيلتزم أهلاً وسهلاً به، والغير ملتزم سيتم توقيع عليه عقوبات».

وأضاف :«المصري نادٍ كبير ومحترم، ولن يرضخ لطلب اللاعب بتعديل عقده في الفترة الجارية»، مضيفًا :«مازال هناك موسمين على انتهاء عقد جريندو مع المصري، وعلى اللاعب الإلتزام بتعاقده»، مضيفًا :«مش أي لاعب يتألق في مباراتين يطلب تعديل عقده».