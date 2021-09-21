سيدات يد الأهلي يواجه هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف فريق هليوبوليس، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق «سيدات يد الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في البطولة.

وعقد يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، جلسة مع اللاعبات للحديث عن الجوانب الخططية في المران الختامي للفريق؛ من أجل علاج بعض الأمور التي ظهرت خلال المباراة الماضية والوصول إلى أفضل مستوى في مباراة اليوم.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق حلوان الرياضي بنتيجة 48-4، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.