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أشرف بن شرقي يطلب 140 مليون جنيه للانضمام لبيراميدز

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أشرف بن شرقي يطلب 140 مليون جنيه للانضمام لبيراميدز أشرف بن شرقي يطلب 140 مليون جنيه للانضمام لبيراميدز

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كثف مسئوولو نادي بيراميدز المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لإقناعه بالإنتقال الى صفوف الفريق السماوي خلال الموسم المقبل نظير مقابل مالي يضاعف ما يتقاضاه داخل القلعة البيضاء.

وعلمت " المصري اليوم" أن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عقد جلسة مع وكيل اللاعب المغربي في منطقة التجع الخامس، لتقديم عرض يدفع اشرف بن شرقي للإنتقال الى الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل، ووفقا لمصدر مسئوول داخل بيراميدز رفض ذكراسمه، فإن وكيل اللاعب أبدى ترحيبه بالعرض المبدئي بعدما وافق مسئوولي بيراميدز على كافة شروط اللاعب المغربي التي عرضها وكيله خلال الجلسة مع بسيوني التي استمرت لأكثر من ساعتين.

وطلب بن شرقي، الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم الواحد ،على أن يتقاضى اللاعب قيمة العقد بالكامل عن الموسم الاول، فضلاً عن توقيعه لمدة ثلاثة مواسم بمقابل مالي قدره 50 مليون جنيه في الموسم الثاني و50 مليون جنيه في الموسم الثالث، ليصل اجمالي المبلغ الى140 مليون جنيه في حالة انتقال اللاعب خلال الموسم المقبل.

وتمسك اللاعب المغربي، بإعفائه من نسبة المشاركة حتى يوافق على التوقيع للنادي السماوي، واتفق الطرفان على عقد جلسة أخرى خلال الايام المقبل،ة بعدما يعرض عمرو بسيوني مدي التعاقدات شروط بن شرقي على مسئوولي بيراميدز في الإمارات لإنهاء الصفقة من عدمها.

يأتي هذا في الوقت الذي توقفت فيه مفاوضات الزمالك مع اللاعب المغربي عند الخلاف على إضافة بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب في حالة الموافقة على تمديد عقده مع القلعة البيضاء، ويمتلك اللاعب المغربي عرضين اخريين احداهما اماراتي والاخر من الدحيل القطري بمبلغ مالي قدره 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، فيما طلب حسين لبيب رئيس النادي من احد رجال الاعمال التبرع من اجل اتمام الصفقة حتى لايرحل اللاعب المغربي عن النادي في ظل الازمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الابيض خلال الفترة الاخيرة.

المصرى اليوم

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