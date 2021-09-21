وفاة الصول أحمد إدريس صاحب «شفرة حرب أكتوبر».. وأسرته: تشييع الجنازة بالإسكندرية

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توفى الصول أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية المستخدمة في حرب أكتوبر، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نجل «إدريس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه تم تشييع جنازة والده، عصر اليوم، في مقابر الأسرة بمنطقة كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية.

يعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر.

وتطوع «إدريس» بالقوات المسلحة عام 1954، وحضر حرب العدوان الثلاثي، وظل في صحراء سيناء منذ عام 1957 حتى حرب اليمن، وبعدها شارك في حرب 1967، وكان له الفضل في فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في انتصار حرب أكتوبر 1973.