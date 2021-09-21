أخبار عاجلة

شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول -
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان -
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938 -
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفاة الصول أحمد إدريس صاحب «شفرة حرب أكتوبر».. وأسرته: تشييع الجنازة بالإسكندرية

Print
وفاة الصول أحمد إدريس صاحب «شفرة حرب أكتوبر».. وأسرته: تشييع الجنازة بالإسكندرية وفاة الصول أحمد إدريس صاحب «شفرة حرب أكتوبر».. وأسرته: تشييع الجنازة بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الصول أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية المستخدمة في حرب أكتوبر، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نجل «إدريس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه تم تشييع جنازة والده، عصر اليوم، في مقابر الأسرة بمنطقة كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية.

يعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر.

وتطوع «إدريس» بالقوات المسلحة عام 1954، وحضر حرب العدوان الثلاثي، وظل في صحراء سيناء منذ عام 1957 حتى حرب اليمن، وبعدها شارك في حرب 1967، وكان له الفضل في فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في انتصار حرب أكتوبر 1973.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلاق ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

40 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نادي المنيا

40 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نادي المنيا

حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)

حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)