تعرض للبيع في 1 أكتوبر.. هوندا سيفيك هاتشباك 2022 بسعر 28000 دولار

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أعلنت شركة هوندا كندا اليوم أن سيارة سيفيك هاتشباك 2022 الجديدة كليًا ستطرح للبيع الشهر المقبل بسعر يبدأ من 28 ألف دولار.

استنادًا إلى الجيل الحادي عشر من سيدان سيفيك الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، تأتي أحدث هاتشباك بسعر أقل بـ 2400 دولار من فتحة سيفيك المنتهية ولايتها، لكن هذا السعر المنخفض يتضمن أداءً أقل.

تتخلى سيفيك LX هاتشباك الجديدة عن محرك السيارة الحالي المزود بشاحن توربيني، وبدلاً من ذلك تستخدم محرك 2.0 لتر رباعي الأسطوانات (158 حصان / 138 رطل-قدم من عزم الدوران) الذي يوفر أيضًا قوة على مستوى الدخول في سيارة سيفيك سيدان.

وتم تضمين محرك توربو 1.5 لتر من هوندا (180 حصان / 177 رطل-قدم) في مستويات تجهيزات Sport وSport Touring.

وبحسب autotrader، سيتوفر كلا المحركين، وجميع مستويات القطع الثلاثة مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، ويتم تسعير كلا ناقل الحركة بالتساوي: 28000 دولار لـ LX، و31500 دولار للرياضة، و35000 دولار للرياضة السياحية؛ الأسعار المذكورة لا تشمل رسوم الوجهة 1700 دولار.

بينما لم تنشر هوندا القائمة الكاملة للميزات القياسية في سيفيك هاتشباك، لكنها تقول إن جميع الديكورات ستأتي مع مجموعة Honda Sensing للمساعدة في سلامة السائق.

والتي تضيف وظيفة المساعدة في ازدحام المرور أثناء تحسين أنظمة الرحلات التكيفية الحالية وأنظمة الحفاظ على المسار من أجل شعور أكثر طبيعية.

فيما تأتي LX trim أيضًا مع شاشة معلومات ترفيهية مقاس 7.0 بوصات مع Apple CarPlay وAndroid Auto، وتشغيل المحرك بضغطة زر، ومجموعة قياس رقمية جزئية، ومصابيح أمامية LED.

كما تقول هوندا إن طراز 2022 لديه أكبر مقعد خلفي على الإطلاق في أي فتحة من طراز Civic، لكن حجم البضائع المزعوم يبلغ 693 لترًا أقل من سعة 2021 التي تبلغ 727 لترًا.

ويعزز التصميم الرياضي من أدائه بعجلات مقاس 18 بوصة، وستيريو مُحسَّن، وتنجيد مقاعد خاص بالكسوة، وعجلة قيادة مكسوّة بالجلد، بينما يضيف Sport Touring مصابيح ضباب LED، وصوت Bose، ومستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية، والتحكم في الكبح منخفض السرعة، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات، وشاشة قياس رقمية بالكامل.

أيضًا تقول هوندا إن تشكيلة Civic الجديدة ستشمل في النهاية متغيرات رياضية من نوع Si وType R أيضًا، لكنها لا تذكر ما إذا كان كلاهما سيتم تقديمهما في تكوين هاتشباك.

ومن المقرر أن تصل هوندا سيفيك هاتشباك 2022 إلى التجار في جميع أنحاء كندا في 1 أكتوبر.

هوندا سيفيك هاتشباك 2022