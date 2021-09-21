ليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونخ وأهداف الموسم الجاري

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سيطرت حالة من السعادة الكبيرة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا في العام 2021.

وتفوق ليفاندوفسكي على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وخلال حفل تسليمه الجائزة أدلى روبرت ليفاندوفسكي ببعض التصريحات حول مستقبله مع فريق بايرن ميونخ والأهداف التي يسعى لتحقيقها في الموسم الجاري.

وكان اللاعب في الموسم قبل الماضي قاد بايرن ميونخ للمجد بعد التتويج بسلسلة من الألقاب التاريخية عبر الفوز ببطولات: الدوري والكأس والسوبر المحلية في ألمانيا وكذلك دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال روبرت ليفاندوفسكي: نشعر الآن أنه يمكننا تحقيق شيء مشابه لما فعلناه قبل موسمين من ألقاب تاريخية.

وحول مستقبله مع بايرن ميونخ، أضاف القناص الخطير في صفوف العملاق البافاري: لدّي عقد مع بايرن ميونخ وأريد الاستمرار في النجاح مع هذا النادي العريق.