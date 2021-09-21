الاهلى يرفض إنضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب أفريقيا

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يرسل النادى الأهلى، خلال الساعات القليلة المقبلة التقرير الطبى الخاص بالمحترف بيرسى تاو إلى الجهاز الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا والذى يتضمن حالة اللاعب بعد خضوعه للكشف الطبى مؤخرا والتى أثبتت إصابته في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب بلاده وأمامه أسبوعان قبل العودة للتدريبات.

وكان هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، قد ضم بيرسى تاو للقائمة الأولية لمنتخب الأولاد استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبي في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والمقرر لهما يوما 9 و12 أكتوبر المقبل.

وبدأ اللاعب مرحلة جديدة من مراحل التأهيل والعلاج من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة، حيث بدأ اللاعب الجري في ملعب التتش، ويحتاج بيرسي تاو أسبوعين من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي وخرج اللاعب من قائمة الأهلي لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية.