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تغريم 200 ألف جنيه في «سبّ هاني العتال»

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تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه في «سبّ هاني العتال» تغريم 200 ألف جنيه في «سبّ هاني العتال»

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أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الثلاثاء، حكمين بتغريم ، رئيس نادي الأسبق، مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف بحق هاني العتال، نائب رئيس النادي الأسبق.

وجاء بمنطوق الحكم إلزام مرتضى أحمد منصور، بأن يؤدي لهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ مائتي ألف جنيه، تعويضًا مدنيًا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه منه إلى «العتال» وأسرته.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنح الهرم بتغريم «منصور» في دعويين منفصلتين 10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيًا مؤقتًا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 50 جنيها أتعاب المحاماة.

المصرى اليوم

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