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وزيرة التخطيط تنعى المشير طنطاوي: بطلًا وهب حياته لخدمة بلده وأبناء وطنه

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وزيرة التخطيط تنعى المشير طنطاوي: بطلًا وهب حياته لخدمة بلده وأبناء وطنه وزيرة التخطيط تنعى المشير طنطاوي: بطلًا وهب حياته لخدمة بلده وأبناء وطنه

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نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتوجهت الوزيرة بخالص العزاء إلى حكومة وشعبًا، ولأسرة الفقيد الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته في فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «لقد فقدت مصر اليوم بطلًا وقائدًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بطلًا وهب حياته لخدمة بلده وأبناء وطنه فرحم الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

المصرى اليوم

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