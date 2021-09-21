أخبار عاجلة

شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول -
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان -
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938 -
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة بني سويف: توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وحصولهم على لقاح كورونا

Print
جامعة بني سويف: توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وحصولهم على لقاح كورونا جامعة بني سويف: توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وحصولهم على لقاح كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، حيث تم وضع جدول زمنى لكافة كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من المستجد.

وصرح رئيس الجامعة بأن الكشف الطبي بدأ على الطلاب بكليات «الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي» وحتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض بمدرجات كلية الحقوق حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، فيما يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت زيادة أيام الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعاً للتكدس وحرصاً على سلامة الطلاب موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم منعاً للتزاحم.

حيث يتم الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات «الرمد، والباطنة، والاسنان» ويتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم ويتم عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم العاملين بمجلس مدينة الأقصر بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

تطعيم العاملين بمجلس مدينة الأقصر بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

المملكة تجري أكثر من 28 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

19 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء

19 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء