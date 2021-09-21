جامعة بني سويف: توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وحصولهم على لقاح كورونا

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، حيث تم وضع جدول زمنى لكافة كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الجامعة بأن الكشف الطبي بدأ على الطلاب بكليات «الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي» وحتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض بمدرجات كلية الحقوق حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، فيما يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت زيادة أيام الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعاً للتكدس وحرصاً على سلامة الطلاب موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم منعاً للتزاحم.

حيث يتم الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات «الرمد، والباطنة، والاسنان» ويتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم ويتم عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.