محافظ أسوان يفتتح التجمع الأول بالإسكان المتميز بإجمالي 864 وحدة سكنية

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افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجمع الأول بحى اللوتس (الإسكان المتميز) والذى يضم 36 عمارة سكنية بإجمالي 864 وحدة سكنية منها 696 وحدة بنظام التشطيب الكامل و186 وحدة بنظام النصف تشطيب حيث تم تسكين 320 وحدة سكنية بالتجمع الأول و80 وحدة سكنية، بجانب تسليم عقود لـ 589 منتفعا منهم 489 منتفعا في التجمع الأول و100 منتفع في التجمع الثانى.

وعقب ذلك، تفقد محافظ أسوان التجمع الأول بحى اللوتس حيث شدد على أهمية تلافى كافة الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة، بجانب التنسيق والتعاون مع الحاجزين لإنشاء أسوار حول عمارات التجمعات السكنية من أجل حماية وتأمين الحى بشكل كامل، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء وتشغيل شبكات الاتصالات لتوفير خدمة التليفون الأرضى والانترنت للسكان المقيمين بالتجمعين.

وأثناء جولته التفقدية للعمارات السكنية بالتجمع الثانى أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة إنهاء مشروع تحويل 4 خطوط للضغط العالى بقدرة 132 ألف. ك فولت إلى كابلات أرضية بتكلفة 230 مليون جنيه من أجل إنهاء مشكلة تعارض هذه الخطوط مع العمارات بالتجمع الثانى، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مسجد ودار مناسبات على مساحة ألفين م2 وسط التجمعين الأول والثانى، بجانب إنشاء أكبر مول تجارى على مساحة 10 آلاف م2 ليخدم حى اللوتس والأحياء المجاورة له.