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يوجه رسالة لحسين لبيب بعد حكم النقاز

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مرتضى منصور يوجه رسالة لحسين لبيب بعد حكم النقاز يوجه رسالة لحسين لبيب بعد حكم النقاز

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جدد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي تأكيده علي صحة موقف مجلسه ونادي الزمالك في قضية حمدي النقاز وهو ما أثبتته المحكمة الرياضية اليوم بقبول طعن الزمالك الذي سبق وقدمه مجلسه المستبعد بقرار من وزير الرياضة.

وكانت المحكمة الرياضية «كاس» قد أعلنت قبول طعن الزمالك بإلغاء قرار الفيفا بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار لصالح لاعب الفريق حمدي النقاز وألزمت اللاعب اللاعب بتحمُّل كافة المصاريف.

وكشف منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه حذر حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة من التعاقد مع النقاز وقال: أقسم بالله العظيم أرسلت ورق القضية كله لحسين لبيب وأبلغته أن الزمالك علي حق في هذه القضية لكنه لم يستمع لكلامي.

وتساءل مرتضي منصور: لماذا لم يستمع حسين لبيب لنصيحتي؟ ولماذا تعاقدوا مع النقاز في هذا التوقيت؟ مؤكدا أن قرار المحكمة الرياضية اليوم أثبت صحة موقفي وكشف الأكاذيب والشائعات.

ووجه منصور استفسارا من سيحاسب من تعاقدوا مع النقاز؟ وقال: سبق أن أكدنا أن ده حكم أول درجه وورق الزمالك أقوي وموقف الزمالك أقوى لكنهم لم يقتنعوا حتى ظهر حكم اليوم.

ووجه مرتضي منصور رسالة لجماهير الزمالك: أتمنى أن تكونوا عرفتم مين الصادق ومين الكذاب مؤكدا أنه يعي تماما أن الزمالك يملك جمهورا عظيما هو خط دفاعه الأول ضد من يحاولون لي ذراع الحقيقة.

وتمني منصور أن يكف حسين لبيب ولجنته عن ترويج أمور لا أصل لها ومحاولة القفز على انتصار المجلس الشرعي في قضية النقاز، مؤكدا أن جمهور الزمالك لن يتم خداعه ومحدش هيقدر يضحك عليه تاني خصوصا بعدما اكتشفوا الحقيقة في قضيتي حسام أشرف وحمدي النقاز.

المصرى اليوم

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