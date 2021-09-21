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انطلاق فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب YSR مطلع الأسبوع المقبل

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انطلاق فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب YSR مطلع الأسبوع المقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب YSR مطلع الأسبوع المقبل

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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة، ينطلق مؤتمر «المسؤولية المجتمعية للشباب YSR» في دورته الثانية، وذلك يوم السبت المقبل، بمنطقة الصوت والضوء بسفح أهرامات الجيزة.

وتقام الدورة الثانية للمؤتمر برعاية وحضور كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الهجرة، ووزارة التخطيط، وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.

ويتحدث المهندس سامر فراج الرئيس التنفيذي لشركة «سان & سام» عن الخطط المستقبلية لتمكين الشباب، حيث إن ذلك من أهداف الشركة الأساسية، إذ تعني عناية فائقة بدعم ورعاية الشباب، كما أنه ستتم استضافة النماذج الشبابية ورواد الأعمال من الشباب والشخصيات المؤثرة من ، والدول العربية.

وفى ضوء دعم وتمكين الشباب تلعب الشركات الكبيرة والرائدة في جميع المجالات دورًا كبيرًا لرعاية مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب YSR، كما يشارك في المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدث من دول الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الاعمال البارزين كالاستاذ سعيد زعتر- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتاكت القابضة، ومن رواد الأعمال الاستاذ اسامة حرفوش مدير شركة مرسول في مصر، ويشارك أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة ميرك للادوية الاستاذ عماد جريس، كما يتحدث الدكتور رامي خضير خبير التسويق الدولى في كثير من الموضوعات التي تشغل الشباب.

ومن سيدات الأعمال المشاركات في المؤتمر الاستاذة ريم الصافى الرئيس التنفيذى لشركة الصافى جروب، والاستاذة ياسمينا فهمي المدير العام للتسويق والتحول الالكترونى لمجموعة شركات كونتاكت القابضة، لنقل خبراتهن وتجاربهن وقصص نجاحهن للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، إلى جانب الاستاذة نرمين شهاب مدير التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلى، والدكتورة زقلمة الرئيس التنفيذي لشركة رادا للعلاقات العامة.

وتقديرًا لمشاركات الشباب في المجتمع تشارك اسما رؤوف صاحبة مبادرة مصر أحلى بجانب مذيع الشارع أحمد رأفت والممثل الصاعد طارق صبري، وتقوم كبرى شركات الإعلام المصري بتقديم تغطية واسعة لفعاليات المؤتمر.

المصرى اليوم

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