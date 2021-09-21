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19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

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19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين 19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

جى بي سي نيوز :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4084098 مسجلا بزيادة قدرها 6860 مسجلين عن يوم الأحد.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3638442 بزيادة مقدارها 8252 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3185790 بزيادة مقدارها 10877 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 19129 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم 6824232 جرعة.

جي بي سي نيوز

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