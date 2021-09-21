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شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير خارجية سوريا فيصل المقداد يصل مبنى الأمم المتحدة للمشاركة في جلسات الجمعية العامة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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