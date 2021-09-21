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أحمد رفعت يُثير أزمة في المصري البورسعيدي ويغادر المعسكر

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أحمد رفعت يُثير أزمة في المصري البورسعيدي ويغادر المعسكر أحمد رفعت يُثير أزمة في المصري البورسعيدي ويغادر المعسكر

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أثار أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أزمة في النادي المصري، في الساعات الماضية، وذلك لاعتراضه على تعديل عقده.

وغادر أحمد رفعت، بورسعيد، في الساعات الماضية، ورفض منح اداري المصري، الباسبور الخاص به لاستخراج التأشيرات السفر إلى أوغندا لخوض مباراة سلطات الموارد الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل، وغادر رفعت، بورسعيد، بسبب رفض إدارة المصري بيعه إلى نادي فيوتشر، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بالإضافة إلى عدم تعديل عقده ماليًا.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز مع المصري في الموسم المنقضي، حيث نجح في إحراز 8 أهداف وصنع 6 غيرها في 30 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

يُذكر أن المصري بدأ الاستعداد للموسم الكروي الجديد، تحت قيادة التونسي معين الشعباني، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه في نهاية الموسم المنقضي، بسبب الاختلاف مع إدارة النادي في بعض الأمور.

المصرى اليوم

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