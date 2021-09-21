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ليفاندوفسكي عقب فوزه بـ الحذاء الذهبي وتفوقه على ميسي ورونالدو: «أنا فخور»

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ليفاندوفسكي عقب فوزه بـ الحذاء الذهبي وتفوقه على ميسي ورونالدو: «أنا فخور» ليفاندوفسكي عقب فوزه بـ الحذاء الذهبي وتفوقه على ميسي ورونالدو: «أنا فخور»

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حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا في العام 2021 متفوقاً على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندزليجا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وفي أول تصريح له، قال روبرت ليفاندوفسكي: أنا فخور للغاية، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة.

وتابع ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء: لم أعتقد أنني سأسجل الكثير من الأهداف، خاصة بعد إصابتي خلال الموسم أود أن أشكر زملائي والمدرب وطاقم التدريب بالكامل لقد عملنا معًا من أجله، أود أيضًا أن أشكر زوجتي «آنا» التي كانت بمثابة دعم كبير لي وحافزًا لي طوال الرحلة.

المصرى اليوم

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