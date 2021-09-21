«الداخلية»: مصرع عنصرين في مطاردة أمنية مع عناصر إجرامية.. وإصابة رجل شرطة

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أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصرين في مطاردة أمنية مع عناصر إجرامية وإصابة رجل شرطة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بالمنيا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالى إحدى القرى، بمشاهدتهم 4 مجهولين «مُلثمين» يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحا ناريا (بندقية آلية) وأطلق أحدهم أعيرة نارية أدت إلى إصابة أحد المواطنين بذات القرية بعيار نارى ولاذوا بالهرب».

وأضافت: «على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة وما إن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع 2 من المتهمين، وعُثر بجوار جثة أحدهما على بندقية آلية وعدد من الطلقات، وعُثر بجوار جثة الآخر على فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين».