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شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
طالبة بكلية الطب تروي لحظات سحلها على يد سائق توك توك بالعمرانية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
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