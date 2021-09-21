محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى وسمنود

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الجولات الميدانية صباحاً ومساءًا من أجل متابعة كافة المشروعات على أرض الواقع والاستماع إلى مشاكل المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم داخل مدينتي المحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارعي جمال عبدالناصر وعبدالحي شاهين بمنشية البكري، كما تفقد شوارع ( الجمهورية ،طريق شركة النصر ) الجارى تطويرها حيث يتم أعمال وضع البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني.

كما تفقد المحافظ شارع الزيوت والصابون حيث يتم أعمال دهان وتزيين البلدورات بالشارع، موجهاً رئيس المدينة بنقل العربات المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجوار موقف طلعت حرب.

وفى ذات السياق تفقد المحافظ شارع الممر بسمنود والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة حيث وجه بإعادة تأهيل حديقة سمنود وإزالة الأحواض الخارجية لتوسعة الطريق.

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال ٣٥% ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ابريل ٢٠٢٢.

و الجدير بالذكر أن الجامعة التي تقع على مساحة ١٠٠٠٠ متر مربع تتكون من ٣ مباني، المبنى الرئيسي ويتكون من (دور أرضي + ٣ أدوار علوية) بإجمالي مساحة ٢. ٨٢٨ متر مربع ويشمل فصول تعليمية، مدرج دراسي، (٢) قاعة دراسية، (٨) فصل تعليمي، مكتب، كافيتيريا و(٢)مصلى، مبنى الورش والمعامل والمقام على مساحة ١. ٥٤٧ متر مربع ويتكون من عدد (٤) ورش، (٨) معامل، مخازن وقاعات خدمات، في حين يتكون المبنى الإداري من (دور أرضى+ ٢ دور علوي) بإجمالي مساحة ١. ٠٩٣ متر مربع، وبه قاعات شؤون إدارية، شؤون هندسية، شؤون مالية وعيادة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدينة المحلة،الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة،الأستاذ احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة،الأستاذ اسلام النجار رئيس مدينة سمنود .