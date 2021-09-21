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خبير يعلن تفاصيل مبادرة «هنزرع » للتشجيع على الاستثمار الزراعي

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خبير يعلن تفاصيل مبادرة «هنزرع مصر» للتشجيع على الاستثمار الزراعي خبير يعلن تفاصيل مبادرة «هنزرع » للتشجيع على الاستثمار الزراعي

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أعلن مهندس محمد عيد الخبير في الشأن الزراعي إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «هنزرع » التي بدأها من مدونته وقناته على اليوتيوب عالم الزراعة بهدف تشجيع الشباب المصري وكذلك رجال الأعمال على الاستثمار في مجال الزراعة وتحقيق أرباح كبرى من هذا الاستثمار بجانب المساهمة في توسيع رقعة الأرض الخضراء في مصر والمساهمة أكثر واكثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في كل المحاصيل الزراعية.

وحدد المهندس الزراعي في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، عدة شروط واجب توافرها لضمان نجاح الاستثمار الزراعي وتحقيقه أرباح كبرى ولعل أهمها توافر البذور والأسمدة وكل معدات استصلاح وزراعة الأراضي ووجود سهولة في نقل المحاصيل للاسواق ووجود خبرات كبرى في مجال الزراعة تستطيع تجنب كل المشكلات التي تواجه المحاصيل هذا بالإضافة إلى وجود صبر وطموح قوي من الشباب حتى الوصول لأهدافهم.

وشدد «عيد» على أنه يعلم برغبة الدولة المصرية في منح الفرصة الكاملة للمستثمرين في المجال الزراعي وتقديم التسهيلات لهم بهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير احتياجات مصر من مختلف المحاصيل هذا بجانب تحقيق الهدف الأسمى وهو الاستفادة من كل شبر في مصر وتحويل الصحراء الجرداء الكبيرة في مصر إلى جنة خضراء مليئة بالخير لمصر وشعبها.

المصرى اليوم

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