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ليفاندوفسكي يتوج بـ الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في أوروبا

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ليفاندوفسكي يتوج بـ الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في أوروبا ليفاندوفسكي يتوج بـ الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في أوروبا

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في نتيجة طبيعية للسيل الجارف من الأهداف التي لا يتوقف عن تسجيلها، توج نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندزليجا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفا سجلها لبرشلونة الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي قد فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة «وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية».

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