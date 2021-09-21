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"الأراضي البيضاء": صرف 107 ملايين ريال لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

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لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية.. ضمن الدفعتين "5 و6"

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن صرفه أكثر من 107 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب مطار الرياض ضمن الدفعتين الخامسة والسادسة.

وكشف أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي حصلت من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ المحصلة تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد على استمرار تخصيص الإيرادات المحصلة من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيتابع خلال الفترة المقبلة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن تطبيق الرسوم في مدن جديدة، وهي: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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