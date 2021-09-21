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تفاصيل خناقة غرفة الملابس بين لاعبي يوفنتوس

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تفاصيل خناقة غرفة الملابس بين لاعبي يوفنتوس تفاصيل خناقة غرفة الملابس بين لاعبي يوفنتوس

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يواصل فريق يوفنتوس عروضه السيئة في بطولة الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الجاري بعدما سقط في فخ التعادل مع نظيره ميلان، في مباراة جماهيرية كبيرة وأحد المواجهات الكلاسيكية في الكرة الإيطالية.

وانتهت المباراة التي جمعت بين يوفنتوس ونظيره ميلان بالتعادل 1-1، حيث تقدم ألفارو موراتا لفريق يوفنتوس ونجح ميلان في إدراك التعادل عبر أنتي ريبيتش.

وحتى الآن حصد فريق يوفنتوس نقطتين فقط من 4 مباريات خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث خسر مرتين وتعادل في مباراتين.

وكشفت تقارير إيطالية في الساعات الماضية عن وقوع خناقة عقب المباراة في غرفة ملابس فريق برشلونة بين اثنين من لاعبي الفريق.

وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" في موقعها الإلكتروني أن حارس المرمى البولندي لفريق يوفنتوس فويتشيك تشيزني ، دخل في مشادة مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو ، وحمّله مسؤولية الهدف الذي دخل شباك فريق يوفنتوس.

وبدأت المشادة بين اللاعبين في أرض الملعب عقب تسجيل أنتي ريبيتش للهدف وعادت واشتعلت في غرفة الملابس وكادا يتبادلان اللكمات والشجار بالأيدي لولا تدخل عناصر من زملائهما في الفريق.

كما أوضح التقرير أن المدير الفني لفريق يوفنتوس ماسيمليانو أليجري اضطر لقطع اللقاءات الصحفية عقب نهاية المباراة وهرول نحو غرفة الملابس للسيطرة على المشاجرة التي كانت مشتعلة داخلها.

المصرى اليوم

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