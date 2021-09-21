ضبط مصنع للكريمات بدون ترخيص والتحفظ على المنتجات وضبط لحوم فاسدة بشبين الكوم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، برئاسة المحاسب عاطف الجمال، وكيل الوزارة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع للكريمات بدون ترخيص بنطاق حي شرق شبين الكوم مستغلاً علامات تجارية مقلدة، وتم التحفظ على 15 برميل فازلين زنة الواحد 200 كجم، و18 برميل برافين زنة الواحد 165 كجم، بالإضافة إلى 25 كرتونة شمع برافين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأنه تم التحفظ على خطوط الإنتاج والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية وبالتنسيق مع رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة تفتيشية مكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن ضبط 175 كجم كبدة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بشبين الكوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.