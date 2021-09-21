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صحة المنوفية : 7 آلاف و864 مواطن تلقوا لقاح كورونا بمراكز الشباب خلال 3 أيام

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صحة المنوفية : 7 آلاف و864 مواطن تلقوا لقاح كورونا بمراكز الشباب خلال 3 أيام صحة المنوفية : 7 آلاف و864 مواطن تلقوا لقاح كورونا بمراكز الشباب خلال 3 أيام

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صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه تم تطعيم 7 آلاف و864 مواطن بمركز تلقى اللقاح الجديدة بمراكز الشباب خلال ثلاثة أيام، حيث تم تطعيم(918) مواطن بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم، و( 862 ) بمركز شباب تلا، و(994) بمركز شباب الشهداء فضلاً عن تطعيم( 1025) مواطن بمركز شباب الباجور و( 884 )بمركز شباب أشمون و(790) مواطن بمركز شباب منوف بالإضافة إلى ( 825) بالسادات و(740) ببركة السبع و(826) بمركز شباب قويسنا وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على أن كافة مراكز اللقاح بنطاق المحافظة تعمل بشكل يومي ومنتظم لإستقبال المواطنين وهناك متابعة بصفة دورية للإطمئنان على انتظام سير العمل بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وفريق تنظيم تلقى لقاح كورونا من المتطوعين، والمسؤولين عن استقبال المواطنين وتسهيل إجراءات تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى أن مراكز الشباب شهدت إقبالاً كبيراً من توافد المواطنين لتلقي اللقاح للتحصين من وباء كورونا وسيتم الاستمرار في العمل بها حتى نهاية الشهر الجارى.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة الدعم لتذليل كافة العقبات مشددا على ضرورة تنظيم المترددين على مراكز تلقى اللقاح وسرعة الانتهاء من تطعيم كافة المتواجدين، مناشدا جموع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل على المنظومة والتوجه لمراكز الشباب والفرق المتنقلة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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