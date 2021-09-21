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وزير الخارجية ينعى المشير طنطاوي: فقدت قامة من قامات العمل الوطني المُخلص

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وزير الخارجية ينعى المشير طنطاوي: مصر فقدت قامة من قامات العمل الوطني المُخلص وزير الخارجية ينعى المشير طنطاوي: فقدت قامة من قامات العمل الوطني المُخلص

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نعى وزير الخارجية سامح شكري ووزارة الخارجية ببالغ الحزن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء.

وقال «شكري» في بيان، إنه «فقدت اليوم قامة من قامات العمل الوطني المُخلص ورمزًا من رموز القوات المسلحة المصرية أفنى حياته دفاعًا وتفانيًا عن هذا الوطن وقضاياه؛ فكما كان المشير طنطاوي بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذين ساهموا بجهدهم المخلص في صنع السلام، ساهم أيضًا بقيادته الحكيمة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة تاريخية شديدة الدقة شابتها ظروف استثنائية كادت تحدق بالوطن ومقدراته».

وأضاف «إذ يتقدّم وزير الخارجية سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وللقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح في هذا المُصاب الجلل، فإنه ليدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.. رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه خالدًا في ذاكرة هذا الوطن ورمزًا من رموز قادة القوات المسلحة المصرية البواسل».

المصرى اليوم

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