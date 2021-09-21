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تعرف على معايير تحديد رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

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تعرف على معايير تحديد رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد تعرف على معايير تحديد رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

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حدد قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب عدد من المعايير التي يتحدد على أساسها رسوم تراخيص المحال العامة. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الفئات الخاصة بالرسوم والشروط الخاصة بها .

ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تختص اللجنة العليا للتراخيص بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقا للمعايير الآتية:

1 – نوع النشاط.

2 – موقع المحل العام ومساحته.

3 – مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.

4 – عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.

كما نصت المادة السابعة على أن يقدم النموذج المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:

1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد .

2- نوع المحل موضوع الطلب .

3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه .

4- اسم المدير المسؤول- إن وجد- ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدیر مسؤول یکون صاحب الترخيص هو المدير المسؤول .

5- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد .

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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