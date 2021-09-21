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ملك البحرين يُعزي في وفاة المشير طنطاوي

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ملك البحرين يُعزي السيسي في وفاة المشير طنطاوي ملك البحرين يُعزي في وفاة المشير طنطاوي

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بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الثلاثاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح ، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأعرب ملك البحرين في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته وشعب العزيز وأسرة الفقيد، وأشاد بدور الفقيد الراحل في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإسهاماته عبر مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة مصر وشعبها الشقيق والدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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كما نعى هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية المشير الراحل، والذي توفى صباح اليوم الثلاثاء.
وقال الجودر في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي والقيادة والحكومة المصرية والأسرة العسكرية المصرية وجموع الشعب المصري.. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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المصرى اليوم

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