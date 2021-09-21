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الفصائل الفلسطينية: «أي حماقة ترتكب مع أسرى جلبوع ستضع إسرائيل أمام مواجهة حقيقية»

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الفصائل الفلسطينية: «أي حماقة ترتكب مع أسرى جلبوع ستضع إسرائيل أمام مواجهة حقيقية» الفصائل الفلسطينية: «أي حماقة ترتكب مع أسرى جلبوع ستضع إسرائيل أمام مواجهة حقيقية»

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علقت الفصائل الفلسطينية على إعادة اعتقال الأسرى الـ 6 الذي تحرروا من سجن جلبوع فيما يعرف بـ «نفق الحرية، مشددة أن أي حماقة سترتكب بحق أسرى جلبوع الستة الذين أُعيد اعتقالهم ستضع إسرائيل أمام مواجهة حقيقية».

ودانت الفصائل في بيان، الثلاثاء، «كل أشكال التطبيع»، وعدّتها «بمثابة وصمة عار على جبين من وقعوا عليها ولن تؤثر في وعي شعوب أمتنا الحرة والمقاومة التي تؤمن بقضية فلسطين وقدسية أرضها ومسجدها الأقصى المبارك».

وجددت الفصائل، في ختام بيانها، رفضها «لما يُسمى باتفاق الإطار بين وكالة الأونروا والإدارة الأميركية، الذي يحوِّل الأونروا إلى وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأميركية لتنفذ السياسات الأمنية الصهيونية، وتهدف إلى تصفية قضية اللاجئين والتي تُعتبر جوهر القضية الفلسطينية».

وبالأمس، شهدت مدن عدة حول العالم وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدعوة من الجالية العربية ومؤسسات وهيئات طلابية.

فيما أكَّد نادي الأسير الفلسطيني،أمس الاثنين، أنّ 100 أسير في سجن عوفر من كل الفصائل سيشرعون بإضراب تدريجي عن الطعام، في ظل تراجع ادارة السجن عن الاتفاق المتمثل بوقف اجراءات التنكيل والتضييق بحقّ الأسرى، والتي فُرضت بعد عملية تحرر الأسرى الـ6 من سجن جلبوع.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال ستة أسرى تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي مشدد الحراسة، هم: «محمد العارضة، محمود العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي».

المصرى اليوم

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