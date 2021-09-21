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أعلن نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة «طالبان»، والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، ضم وزراء جدد في الحكومة المؤقتة بما في ذلك من «الأقليات».

وقال «مجاهد» في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، إنه تم أخذ الخبرة في المجالات المعنية بالاعتبار لدى تعيين الوزراء بالإنانة والمسؤولين الآخرين، حيث سيتم ضم الوزراء والمسؤولين الجدد، مشيرا إلى أن تعزيز الوزرات وتوحيدها، تمت بتوجيهات من زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده.

وشملت التعينات تعيين 15 مسؤولا بينهم وزيران بالإنابة هما نور الدين عزيزي للتجارة، وكالندار عباد وزيرا للصحة و10 نواب لوزرات مختلفة، إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين.

وقال مجاهد إن حفل التنصيب المخطط للحكومة قد تم إلغاؤه لأن حركة طالبان تريد إعادة الوزارات والمديريات إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية ستستمر كحكومة مؤقتة حتى يتخذ قادة طالبان قرارهم النهائي، وكانت طالبان قد أعلنت، في 7 سبتمبر الجاري عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الملا محمد حسن لإدارة شؤون أفغانستان، بعد أسابيع من سيطرتها على كامل أنحاء البلاد، إلا أنها لاقت انتقادات إقليمية ودولية واسعة بسبب عدم تمثيل الأقليات فيها.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد.