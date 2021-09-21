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١٧ فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة بـ«الإسكندرية السينمائي»

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١٧ فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة بـ«الإسكندرية السينمائي» ١٧ فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة بـ«الإسكندرية السينمائي»

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط للدورة ال٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بعضوية كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني «لا أحد» للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري «يُحكى أن» للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي «حفيد عائلة مراد» للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني «اورانوس» للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي «تحت التراب»للمخرج ايريك ريبوت، السوري «حبل الغسيل» للمخرج محمود جقماقي، اليوناني «هانسل» للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري «باب معزول» للمخرج إسلام رزة، الإيطالي «أنا أحب» للمخرج سيمون بوزيلي، «يوم موت الرجل» من إخراج محمد مالك، «نهاية المعاناة» من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، «المسيرة الأخيرة» من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، «الموجة الأخيرة» من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، «القصر الشرقي» من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي «نشيد الخطيئة» للمخرج خالد معدور، «الوداع فيسنا» من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و«الشباب لا ينام» من فرنسا من إخراج بيرين لامي وكويكيا.

المصرى اليوم

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