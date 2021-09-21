محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفي الصوفية المركزي (صور)

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فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، العاملين بمستشفي الصوفية المركزي بمركز أولاد صقر، لمتابعة سير إنتظام العمل بها ،والتأكد من التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل المحددة، وكذلك الإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

تفقد المحافظ أقسام الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 23 ماكينة غسيل، مشدداً على حسن إستقبال المرضي وتقديم خدمة صحية وعلاجية لهم، والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولا بأول طبقاً للإشتراطات الصحية.

كما حرص محافظ الشرقية على زيارة قسم حضانات الأطفال بالمستشفى بسعة 9 حضانات، وقسم العيادات الخارجية والتقي بالمرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم والإستماع إلى متطلباتهم، والتي تمثلت في توسعة المستشفى من خلال إستغلال قطعة أرض فضاء ملحقة بها، وكذلك إنشاء قسم عناية مركزة ورفع كفاءة وتطوير غرف العمليات، لتحسين المنظومة الطبية والرعاية الصحية والعلاجية بالمستشفى.

وخلال تفقده للمعمل وعيادة الأسنان بالمستشفى، شدد محافظ الشرقية على استمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية ،وتوافر كميات الأكسجين، ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.