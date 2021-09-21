ضبط ١٧٥٠ كمامة مجهولة المصدر و٢٧٩٠ كيس مقرمشات منتهى الصلاحية بالمنيا

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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات، والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة تموينية للمرور الميدانى على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الأغذية بأبوقرقاص والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.