الرئيس الأرميني: الذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد تأتي تزامنا مع حرب راح ضحيتها آلاف الشباب

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قال الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، إن إحياء الذكرى هذا العام يأتي تزامنا مع الذكرى الأولى للحرب مع أذربيجان في ظروف الألم لفقدان الآلاف من الشباب والمصير غير المؤكد للمواطنين في الأسر أو الجروح المجهولة.

وأضاف سركسيان: «في 21 سبتمبر 1991 حولنا حلمنا لسنوات عديدة إلى حقيقة مع جمهورية أرمينيا المستقلة، ولأسباب مختلفة موضوعية وذاتية لم نتمكن من تحقيق الفرصة التي وفرها لنا الاستقلال بشكل كامل وتطوير انتصارنا ونجاحنا».

وتابع: الضربة التي تلقتها بعد حوالي 30 عاماً للأسف كانت على شكل حرب جديدة، واليوم يتشابك تاريخ بلدنا وشعبنا وحاضرنا ومستقبلنا، يجب أن نتعلم من الماضي. في الوقت نفسه يجب ألا ندع الماضي يعيقنا عن المضي قدماً.

وأشار إلى أن الأمن القومي هو أهم قضية لوطننا وسيظل كذلك لفترة طويلة، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز نظامنا الأمني، وبدون نظام أمان قوي، لا يمكن أن يكون هناك تطوير أو تقدم، وعلينا بذل المزيد من الجهود من أجل التنمية المستقبلية لوطننا الأم، أرمينيا وناجورنو كاراباخ من خلال تقييم القيمة الحيوية للدولة المستقلة وإدراكها بواقعية وليس عاطفياً.

وتابع: يجب أن يكون لدينا أجندة وطنية ودولية واضحة ورؤية وبرنامج والذي يجب أن يوجه أعمالنا أيضاً في الاتصالات مع شركائنا والعلاقات الدولية بشكل عام، ونحن بحاجة إلى وعي عميق بهويتنا الوطنية ودولتنا.

واختتم كلمته يوم الاستقلال يوحدنا جميعاً من أرمينيا إلى كاراباخ والشتات، أتمنى أن يساعدنا هذا الشعور بالوحدة في تحقيق أهدافنا الوطنية والأرمينية وأهداف الدولة.