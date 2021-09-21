‏«الزراعة»: 128 مليون جنيه تمويلا جديدًا لـ8570 رأس ماشية للمشروع القومي للبتلو

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 5.6 مليار جنيه لحوالي 35 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 380 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين، وذلك بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنية لعدد 711 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 8570 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

من ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حاليًا 5.6 مليار جنيه، وانعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

وأضاف «الصياد»، أن المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

من ناحيته، قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن التنسيق بين القطاع والهيئة العامة للخدمات البيطرية لعمل المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف «سليمان»، أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).