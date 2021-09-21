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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، والذين توافدوا على المركز الجديد من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وتابع وكيل الوزارة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك تسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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