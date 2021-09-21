أخبار عاجلة

«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا -
رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا -
«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الري: انخفاض نصيب المصري من المياه إلى 560 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا

Print
وزير الري: انخفاض نصيب المصري من المياه إلى 560 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا وزير الري: انخفاض نصيب المصري من المياه إلى 560 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إن تعتبر من أكثر الدول على مستوى العالم تعاني من فجوة في التوازن بين الموارد والاحتياجات، وهي تعد «مشكلة خطيرة»، مشيرًا إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه يصل إلى نحو 560 متر مكعب سنويًا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب سنويًا كحد أدنى لتلبية كل الإحتياجات.

وأضاف «عبدالعاطي» أمام المنتدى العربي للمياه المنعقد بدبي أن الأمر لا ‏يقتصر فقط على كمية المياه المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضًا، حيث إنه أكثر من 97% من مواردنا تأتي من خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد المائية والاحتياجات.

وأوضح وزير الري أن هذه السياسة تتم من خلال تعظيم كل قطرة مياه، حيث بلغت الكفاءة الكلية للنظام الريفي مصر أكثر من 88‏% والتي تعد من أعلى المعادلات العالمية، وذلك لأنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من 4 مرات وبكميات تقارب 21 مليار متر مكعب في السنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية