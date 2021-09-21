وزير الري: انخفاض نصيب المصري من المياه إلى 560 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إن مصر تعتبر من أكثر الدول على مستوى العالم تعاني من فجوة في التوازن بين الموارد والاحتياجات، وهي تعد «مشكلة خطيرة»، مشيرًا إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه يصل إلى نحو 560 متر مكعب سنويًا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب سنويًا كحد أدنى لتلبية كل الإحتياجات.

وأضاف «عبدالعاطي» أمام المنتدى العربي للمياه المنعقد بدبي أن الأمر لا ‏يقتصر فقط على كمية المياه المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضًا، حيث إنه أكثر من 97% من مواردنا تأتي من خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد المائية والاحتياجات.

وأوضح وزير الري أن هذه السياسة تتم من خلال تعظيم كل قطرة مياه، حيث بلغت الكفاءة الكلية للنظام الريفي مصر أكثر من 88‏% والتي تعد من أعلى المعادلات العالمية، وذلك لأنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من 4 مرات وبكميات تقارب 21 مليار متر مكعب في السنة.