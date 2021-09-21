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وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

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وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

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قامت لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور الميدانى لتفقد الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجارية بقريتى الرمادى بحرى وقبلى بمركز إدفو ومنها تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بالقريتين، بجانب إنشاء محطة المعالجة بالرمادى بحرى والتى تستهدف خدمة ١٠٣ ألف نسمة من أهالى الرمادى بحرى وقبلى وعدد ٦٨ من النجوع والعزب التابعة، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل شبكات المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقريتى الزنيقة وأبوغلاب بأطوال (٨٦) كم.

كما قام أعضاء الوحدة بتفقد المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بالرمادى قبلى والتى يتم فيها إنشاء ٣ ورش للطاقة الشمسية وأيضاً إضافه مبنى مكون من ٤ أدوار، علاوة على تفقد كوبرى ترعة الزنيقه بالرمادى قبلى.

وخلال المرور الميدانى أكد أعضاء وحدة حياة كريمة على المسئولين وخاصة شركة مياه الشرب بالإسراع بوتيرة العمل ورفع معدلات التنفيذ، وكذا عمل لوحات تعريفية في مدخل كل مشروع ليتسنى للمواطنين التعرف على مايتم إنجازه بقريتهم من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وقد أوضح أعضاء الوحدة بأنه سيتم إعداد تقرير شامل يتضمن حجم الأعمال ونسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات الجارية لعرضه على المحافظ خلال لقاءه الدورى مع أعضاء الوحدة.

المصرى اليوم

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