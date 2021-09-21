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محافظ المنيا: تسليم قروض صغيرة ومتوسطة لـ 65 منتفعا من السيدات المعيلات والشباب

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محافظ المنيا: تسليم قروض صغيرة ومتوسطة لـ 65 منتفعا من السيدات المعيلات والشباب محافظ المنيا: تسليم قروض صغيرة ومتوسطة لـ 65 منتفعا من السيدات المعيلات والشباب

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تسليم عدد من القروض الصغيرة والمتوسطة لـ65 منتفعا من السيدات المعيلات والشباب بإجمالي مبلغ 489 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية، وذلك لبدء عمل مشروعات تنموية لهم.

أكد المحافظ، أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء فداوي مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 65 منتفع لعمل مشروعات تنموية متنوعة، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية، تأتى في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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