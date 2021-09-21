قبل بيعها للمواطنين.. التحفظ على 3.5 ألف لتر مياه غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 2000 لتر مياه صنبور معبأة داخل تنكات «مستلزمات إنتاج» و1500 لتر مياه مفلترة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمحطة مياه بدون ترخيص. وذلك قبل طرحها للبيع لجمهور المستهلكين وتحقيق ارباح غير مشروعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محطة لتعبئة مياه الشرب «بدون ترخيص» لحيازته كمية من المياه معبأة من الصنبور وبيعها على أنها مياه معدنية بقصد التربح منها بدون وجه حق.

تمت مداهمة المحطة وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 2000 لتر مياه صنبور معبأة داخل تنكات «مستلزمات إنتاج» و1500 لتر مياه مفلترة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائى» وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.

