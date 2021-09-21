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إحلال وتجديد مآخذ محطة مياه الشرب «السطحية» بجرجا بـ3 ملايين و500 ألف جنيه

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إحلال وتجديد مآخذ محطة مياه الشرب «السطحية» بجرجا بـ3 ملايين و500 ألف جنيه إحلال وتجديد مآخذ محطة مياه الشرب «السطحية» بجرجا بـ3 ملايين و500 ألف جنيه

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أعلن اللواء مهندس حسن محمود عبدالغنى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، عن الإنتهاء من إحلال وتجديد مآخذ محطة مياه الشرب السطحية بمدينة جرجا في جنوب المحافظة، في إطار التوسعات التي تشهدها المحطة بإجمالى تكلفة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وقال عبدالغنى- في تصريحات له اليوم- أن توسعات المحطة تأتى في إطار خطة الإحلال والتجديد التي تقوم بها الشركة من أجل توفير كوب مياه شرب نظيف للمواطنين، طبقاً للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة لهم، لافتاً إلى أنه تم توريد وتركيب 2 طلمبة رفع أفقية تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر/ ثانية بالمحطة، وتوريد وتركيب 2 محرك كهربائى بقدرة 150 حصان لتوليد 380 فولت، وذلك لرفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 150 لتر / ثانية، منوهاً بأن المحطة تخدم أكثر من 100 ألف نسمة بمدينة جرجا.

المصرى اليوم

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