حوالى 4.5 مليون جنيه.. غرفة القاهرة تتحمل تكلفة معرض «أهلًا مدارس» دعمًا للمواطنين

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كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسي «أهلًا مدارس»تحملتها غرفة القاهرة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة على كافة معروضات السلع بالمعرض بتكلفة بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه دون ان يتحمل العارضون أي تكلفة من اجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.

وتنظم غرفة القاهرة المعرض الرئيسي بأرض المعارض ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية تماشيًا مع الخطة العامة للدولة طبقًا لرؤية مصر 2030 الذي انطلق الخميس 16 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهايته بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكّد «العربي» أن زيادة التعاون وتكامل الأداور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة واتحاد الغرف التجارية أمر مهم لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين، ويخفف الأعباء عن كاهلهم، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة القوية للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام، وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى، موجهًا شكره لكافة الغرف التجارية والشعب التجارية النوعية بالغرف على دورها الاقتصادي والاجتماعي المهم جنبًا إلى جنب مع الدولة.