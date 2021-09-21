تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
إليك ما يمكنك رؤيته في هذا المتحف للسيارات القديمة بالإمارات
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 03:26 مساءً
154
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
ملالا يوسف زي: تعليم المرأة يشكل تهديدًا لأيديولوجية طالبان
cnn arabic
الأحد 26 سبتمبر 2021 04:40 مساءً
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا
cnn arabic
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
انفجارات وأصوات مرعبة.. شاهد لحظة خروج الحمم من فوهة بركان جزر الكناري عن قرب
cnn arabic
السبت 25 سبتمبر 2021 10:00 صباحاً
هل تأخرت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها والتحول إلى الطاقة النظيفة؟ صندوق النقد الدولي يجيب شبكتنا
cnn arabic
السبت 25 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
السابق
أرقام صادمة عن الزواج فى مصر!????.. انخفاض أعداد المتزوجين‼️
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews