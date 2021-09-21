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مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات حرارة وأمطار على عسير

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مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات حرارة وأمطار على عسير مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات حرارة وأمطار على عسير
هطلت أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة عسير اليوم الثلاثاء، في حين تصدرت مكة المكرمة والمدينة المنورة درجات الحرارة بواقع 43 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بـ 25 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع لحالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيا على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران مع تواجد للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).


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